VIDEO: Kendall Jenner y Hailey Bieber «fuleras al volante»

Kendall Jenner y Hailey Bieber «fuleras al volante» de acuerdo a reporte policial no se percataron de una señal.

En los Estados Unidos no vale la frase «usted no sabe quién soy yo» y menos cuando es requerido por un oficial de policía. De acuerdo a informes del tráfico de la ciudad de los Ángeles, Kendall Jenner y Hailey Bieber fueron requeridas por una infracción. Se habla que fue originada por pasarse una luz roja y las celebridades no se dieron cuenta. Kendall iba conduciendo su camioneta Mercedes-Benz G500 Cabrio. Las redes hicieron eco por una foto y video paparazzi que no las eximió de la multa por celebridades. Kendall es el centro de la noticia al ir al frente del volante, seguramente por conversar ambas cometieron la infracción.

El origen de la historia se debió a que la ex novia de Bad Bunny tenía planes con la esposa de Justin Bieber de salir de compras. Los videos que circulan en las redes, muestran el momento exacto en que Kendall Jenner y Hailey Bieber son detenidas. El oficial de policía, les solicita documentos y procede a notificarles lo que hicieron. Ellas mantienen la calma y conversan con él cruzando sonrisas cordiales por lo sucedido.

Kendall y Hailey unidas

Recordemos que en navidad, ellas estuvieron en una fiesta donde Kendall pasó con Bad Bunny en una fiesta que se presume se les vieron juntos.

