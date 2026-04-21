Kelvis José Zambrano desapareció en Medellín

Resumen: Kelvis José Zambrano Guerrero es un hombre colombiano de 30 años, de sexo masculino. Al momento de su desaparición vestía un jean azul oscuro, suéter blanco, chaqueta roja y botas deportivas azules con negro. Como señal particular, presenta una cicatriz en el abdomen.

Kelvis José Zambrano Guerrero es un hombre colombiano de 30 años, de sexo masculino. Al momento de su desaparición vestía un jean azul oscuro, suéter blanco, chaqueta roja y botas deportivas azules con negro. Como señal particular, presenta una cicatriz en el abdomen.

La desaparición ocurrió en la ciudad de Medellín, específicamente en el sector centro, el día 29 de marzo de 2026. No se cuenta con información adicional sobre las circunstancias en las que fue visto por última vez.

Este caso describe a una persona joven con características físicas y de vestimenta claramente identificables, lo cual puede facilitar su reconocimiento. La información disponible es clave para apoyar su búsqueda y posibles reportes de avistamiento.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes