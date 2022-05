[FOTO] Kelly Osbourne anunció su embarazo

in

Kelly Osbourne se convertirá en mamá por primera vez junto a su esposo, Sid Wilson. La cantante de 37 años anunció la noticia a través de su cuenta de Instagram.

La hija de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, y Sharon Osbourne, compartió un par de fotografías en las que aparece con imágenes de una ecografía y un emotivo mensaje.

«Sé que he estado muy callada estos últimos meses, así que se me ocurrió compartir con ustedes la razón: estoy muy feliz de anunciarles que voy a ser mamá. Decir que estoy contenta no hace justicia. ¡Estoy extasiada!», escribió Kelly junto a las fotografías.

La actriz de 37 años ya había hablado sobre su deseo de ser madre, pero antes de ello tenía que superar su lucha contra su adicción al alcohol y a las drogas.

«Me siento algo atrasada», admitió Osbourne en un episodio de ‘Red Table Talk’. «Como mujer, me hubiera encantado estar casada y tener hijos ahora. Mi hermano [Jack] tiene tres hijas y me hubiera encantado tener hijos ahora, pero eso era algo que no estaba en mis planes todavía».

En abril de 2021, después de cuatro años de sobriedad, Kelly compartió que había recaído pero que estaba «de vuelta en el camino».

