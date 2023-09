Keith Richards de los Rolling Stones afirmó que el pop es «basura» y no dudo en hablar de otro género.

El guitarrista de la banda inglesa, se despachó contra dos géneros musicales donde no dudo en calificarlos fuertemente. «El Pop es una basura» según él «siempre ha sido basura. La hacen lo más barato y fácil posible y por eso siempre suena igual. Hay muy poco sentimiento en ello. Me gusta escuchar música hecha por gente que toca instrumentos. Es decir, no me gusta escuchar música de plástico sintetizada, como se llamaba antes, lo que se hace en los ascensores, que ahora es lo normal». Cabe destacar que él habla de los sonidos actuales porque los músicos del pasado eran músicos y grandes bandas en el escenario. Hoy las ayudas electrónicas son las que no lo convencen. Para el Rap dijo que «es una gritería» ya que gente que no puede distinguir un nota de otra solo voces gritando. Para rematar también le echó pullas al rock al decir que «Metallica y Black Sabbath, solo son un gran chiste«. Si él los inspiró «la cagó» dijo Keith Richards en la entrevista publicada por dos medios uno londinense y uno americano.

El Dato: Sus palabras pueden ser consideradas como una promoción al lanzamiento de su primer álbum en solitario en 23 años, Hackney Diamonds. Para mucho el enojo de Richards también se suma al nuevo trabajo de su banda «Angry».

ANGRY THE ROLLING STONES 2023



