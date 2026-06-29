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    ¡No hay reversa! Perú escogió a Keiko Fujimori y se va a la derecha

    Con la confirmación de la victoria de Keiko Fujimori, Perú marca un viraje político definitivo hacia la derecha

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡No hay reversa! Perú escogió a Keiko Fujimori y se va a la derecha

    Resumen: La figura de Sánchez estuvo rodeada de controversia durante toda la contienda debido a su cercanía política con el expresidente Pedro Castillo, de quien fue su mano derecha

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    Minuto30.com .- Tras semanas de una intensa tensión política, marcada por conteos, reconteos, impugnaciones de mesas y una fuerte disputa legal con los sectores de izquierda, este lunes 29 de junio a las 2:49 p. m. se logró procesar el 100 % de las actas electorales. Con este resultado, Keiko Fujimori se consolida oficialmente como la nueva presidenta de Perú.

    Los resultados definitivos

    La contienda electoral se definió por un margen sumamente estrecho, evidenciando la polarización del país. Las cifras finales entregadas por las autoridades son las siguientes:

    Keiko Fujimori: 9.223.396 votos, lo que representa el 50,135 %.

    Roberto Sánchez: 9.173.755 votos, alcanzando el 49,865 %.

    Diferencia: La presidencia se definió por apenas 49.641 votos a favor de la líder de Fuerza Popular.

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    El contexto del candidato opositor

    La figura de Sánchez estuvo rodeada de controversia durante toda la contienda debido a su cercanía política con el expresidente Pedro Castillo, de quien fue su mano derecha.

    Cabe recordar que Castillo fue hallado culpable por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema como coautor del delito de conspiración para la rebelión, tras su intento inconstitucional de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. Por estos hechos, el exmandatario fue condenado a cumplir una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva.

    El giro político de la región

    Con la confirmación de la victoria de Keiko Fujimori, Perú marca un viraje político definitivo hacia la derecha. Este resultado consolida una tendencia ideológica que ha venido tomando fuerza en la región durante los últimos años, alineando al país andino con los recientes panoramas electorales de naciones como Colombia, Argentina y Chile.

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    Imagen tomada de https://elcomercio.pe

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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