Keiko Fujimori anuncia el inicio del proceso de transición tras la proclamación del JNE

Resumen: JNE proclama los resultados de la segunda vuelta presidencial. Oficialmente, Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú

Minuto30.com .- El panorama político peruano entra en una nueva fase. Horas después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) diera por concluido formalmente el proceso electoral y proclamara los resultados oficiales, Keiko Fujimori se pronunció a través de sus redes sociales para emitir su primer mensaje en esta nueva etapa.

Agradecimiento y nueva etapa

En una publicación realizada en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Fujimori se dirigió al país para reconocer el cierre del cronograma electoral. «Recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí», expresó, marcando el tono de lo que será su discurso en los próximos meses.

El punto clave de su comunicado fue el anuncio formal del inicio de las gestiones para el cambio de mando. Fujimori aseguró que asumen este periodo con «responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber».

Además, enfatizó que utilizarán los días previos al inicio del nuevo gobierno para establecer puentes políticos. Señaló que este periodo de transición representa una «oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados» al momento de asumir el poder ejecutivo.

Finalmente, confirmó que sus canales digitales oficiales serán la vía principal mediante la cual informarán a la ciudadanía sobre los avances de esta etapa de transferencia y los equipos de trabajo que los acompañarán en este proceso.

JNE proclama a Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú