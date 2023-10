Kawhi Leonard: «Ninguna política de la NBA me ayudará a jugar más partidos»

in

Los Ángeles (EE.UU.), 2 oct (EFE).- Kawhi Leonard, líder de Los Ángeles Clippers, restó importancia este lunes a la nueva política de la NBA para reducir la ausencia de las estrellas en los partidos de la temporada regular y destacó que "ninguna" medida de la liga le ayudará a "jugar más partidos".

"No soy una persona que no juega para gestionar energías. Cuando estaba en los Raptors era algo distinto, venía de una lesión y tienes que saber los detalles del parte médico", dijo Leonard en el día de medios de los Clippers previo a la nueva temporada de la NBA.

"Pero si la liga está viendo o está tratando de reírse de lo que hice en los Raptors, deberían parar porque estuve de baja por lesión ese año. Más allá de eso, si puedo jugar, voy a jugar. Me entreno cada día durante el verano para competir. Ninguna política de la liga me ayudará a jugar más partidos", agregó.

Kawhi, que el año pasado se perdió por lesiones los partidos clave de la serie de primera ronda de los 'playoffs' perdida contra los Phoenix Suns por problemas de rodilla, reconoció además que no está al tanto de las reglas del nuevo protocolo de la liga.

La NBA anunció el pasado 13 de septiembre un nuevo protocolo sobre la participación de los jugadores más representativos de la liga en la temporada regular y, entre otras cosas, exigirá a las franquicias no dar turnos de descanso a más de una estrella en un mismo partido.

El nuevo protocolo entrará en vigor a partir de la temporada 2023-2024 y será más estricto, en particular para los jugadores considerados 'estrellas', o sea quienes hayan formado parte del equipo 'All NBA' o de un 'All Star' en las tres temporadas precedentes, informó la NBA.

A no ser que los equipos demuestren que existen razones reales para justificar la ausencia de un jugador, como problemas físicos, las franquicias deberán "gestionar sus plantillas para asegurar que no más de una estrella no esté disponible en el mismo partido".

Además, se exige a las franquicias asegurarse de que las estrellas esté disponibles para todos los partidos del nuevo torneo dentro de la temporada que se transmitan en la televisión nacional.

Por: EFE