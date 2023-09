Katy Perry insinuó que sabía «la verdad» sobre Russell Brand

Katy Perry insinuó que sabía una «verdad» sobre Russell Brand en el 2013.

El ex esposo de Katy Perry, Russel Brand fue acusado de violación, agresión sexual y abuso emocional por parte de cuatro mujeres. Ahora toma relevancia la entrevista que la cantante, concedió a la Revista Vogue en 2013 donde después de 14 meses de casados se divorciaron. Ella declaró que había recibido un mensaje de texto de él terminando su relación y sabía de una «verdad». Afirmación que cobró fuerza porque ella se culpaba de la separación por haber descubierto una «verdad real». Entertainment Tonight Canadá, revivió la nota y lo que representaba Russel al terminar: «Sentí mucha responsabilidad por el final, pero luego descubrí la verdad real, que no necesariamente puedo revelar porque la guardo bajo llave en mi caja fuerte para los días lluviosos. Me solté y pensé: ‘Esto no es por mi culpa; Esto me supera.’ Así que ya superé eso”. Russel está de boca en boca.

El Dato: Los hechos que tienen en la mira al actor, ocurrieron entre 2006 y 2013; precisamente él los negó en un video publicado YouTube en el que afirmó que todo lo narrado por estas mujeres fueron actos conceptuados y sin violencia. Russel es recordado por el reboot de la película «Arturo El Millonario Seductor».

