Katie James y Daniela Padrón se unen por primera vez en el concierto «Encuentros» en Miramar, Florida

Resumen: Resumen: Katie James y Daniela Padrón compartirán escenario por primera vez en el concierto "Encuentros", el domingo 15 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. en el Miramar Cultural Center de Miramar, Florida. La cantautora colombo-irlandesa estrenará en Estados Unidos su álbum Bajo mi corteza, acompañada por primera vez de su banda en ese país, junto a la violinista venezolana ganadora del Latin Grammy. Las entradas están disponibles en bbmusik.com y miramarculturalcenter.org.

Un encuentro inédito en el sur de la Florida

La escena musical del sur de la Florida se prepara para una noche irrepetible. Por primera vez sobre un mismo escenario, la cantautora colombo-irlandesa Katie James y la violinista venezolana Daniela Padrón cruzarán sus talentos en «Encuentros», un concierto exclusivo que rendirá homenaje a la riqueza de la música de raíz latinoamericana.

De acuerdo con el comunicado de prensa de los organizadores, la cita será el próximo domingo 15 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m., en la sala de conciertos del Miramar Cultural Center (2400 Civic Center Pl, Miramar, Florida), un espectáculo presentado de manera conjunta por ese escenario y la promotora BBMusik.

Según los organizadores, este espectáculo sin precedentes nace del deseo común de ambas artistas por celebrar, reinterpretar y elevar las sonoridades tradicionales del continente. El concierto promete un viaje sonoro íntimo y vibrante, en el que convergerán el virtuosismo del violín de Padrón y la poesía hecha canción de James, cuya voz y guitarra han conquistado públicos a lo largo y ancho de Iberoamérica.

Afiche oficial del concierto. Foto: cortesía BBMusik.

Katie James estrenará en Estados Unidos su álbum «Bajo mi corteza»

El concierto tendrá un aliciente especial para los seguidores de la artista colombo-irlandesa: según el boletín, será la primera vez que Katie James se presente en Estados Unidos acompañada de su banda, para estrenar en ese país su más reciente álbum, Bajo mi corteza.

Ese trabajo discográfico, compuesto por diez canciones originales, expande el universo sonoro de la cantautora al explorar géneros como el bolero, la cumbia, el vallenato, las tonadas llaneras y la zamba argentina, sin perder la esencia acústica y sensible que la caracteriza. La gira con la que promociona el álbum ha agotado boletería en ciudades como Bogotá y Medellín, y ha pasado también por Cali y Santa Rosa de Cabal.

Con más de dos décadas de trayectoria, cinco álbumes publicados y presentaciones en más de 15 países, James se ha consolidado como una de las referentes de la música de autor en la región. Entre sus reconocimientos más recientes está el Premio Nuestra Tierra 2023 en la categoría Mejor Canción Folclórica del Año, por su colaboración con Carlos Vives en el tema En la selva.

El Miramar Cultural Center, escenario del concierto, es uno de los espacios para las artes escénicas más reconocidos del sur de la Florida, con una programación constante de música, teatro y danza que lo ha convertido en un punto de encuentro de las comunidades latinoamericanas que viven en esa zona de Estados Unidos.

Una violinista laureada con el Latin Grammy

Del otro lado del escenario estará Daniela Padrón, violinista, arreglista y compositora venezolana descrita en el comunicado como una figura clave de la música instrumental. Padrón es ganadora del Latin Grammy junto con la agrupación Kerreke y ha construido una carrera destacada como solista y arreglista, cruzando el folclor venezolano con la música clásica y contemporánea.

De acuerdo con la promotora, «Encuentros» es más que un concierto: es un puente cultural que une los Andes colombianos con la vibrante identidad musical de Venezuela y el Caribe, entrelazando cuerdas, voces y melodías que hacen parte del ADN musical del continente. El público asistente será testigo de colaboraciones inéditas y arreglos exclusivos creados para la ocasión, además de la complicidad artística de dos mujeres que han consagrado su arte a la preservación y renovación de la música de raíz.

Katie James, durante una de sus presentaciones en vivo. Foto: cortesía BBMusik.

Detalles del concierto «Encuentros»

Presentan: Miramar Cultural Center y BBMusik

Miramar Cultural Center y BBMusik Evento: Concierto «Encuentros» – Katie James & Daniela Padrón

Concierto «Encuentros» – Katie James & Daniela Padrón Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026

domingo 15 de noviembre de 2026 Hora: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Lugar: Miramar Cultural Center (2400 Civic Center Pl, Miramar, FL 33025)

Miramar Cultural Center (2400 Civic Center Pl, Miramar, FL 33025) Entradas e información: disponibles en www.bbmusik.com y www.miramarculturalcenter.org

La alianza entre el Miramar Cultural Center y BBMusik, promotora detrás de numerosos espectáculos latinos en Estados Unidos, busca consolidar este tipo de propuestas que acercan a los públicos del sur de la Florida a lo mejor de la música de autor iberoamericana.

Foto de portada e imágenes: cortesía BBMusik.