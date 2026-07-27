Resumen: La cantautora colombo-irlandesa Katie James llegará a Cali el próximo 31 de julio de 2026 para presentar su concierto Bajo mi Corteza Tour en la Sala Antonio María Valencia de Bellas Artes a las 8:00 p.m. En este show íntimo, la galardonada artista interpretará las canciones de su más reciente álbum, que integra ritmos como bolero, cumbia, vallenato y tonadas llaneras, junto con los temas más representativos de sus más de dos décadas de trayectoria. La boletería está disponible en La Tiquetera.

Katie James trae la riqueza de ‘Bajo mi corteza’ a Cali este 31 de julio

La tradición folclórica colombiana y los sonidos de América Latina se citan en la capital del Valle del Cauca. La reconocida cantautora colombo-irlandesa Katie James llegará a Cali el próximo 31 de julio como parte de su Bajo mi Corteza Tour, una velada íntima en la que interpretará las canciones de su más reciente álbum, así como los temas más icónicos de su trayectoria.

El escenario elegido para este reencuentro con el público caleño es la Sala Antonio María Valencia (Bellas Artes), donde a partir de las 8:00 p.m. la artista desplegará una narrativa musical profundamente ligada a la naturaleza, la identidad y las emociones.

Un viaje por los sonidos del continente

El concierto marca una de las paradas clave de la gira con la que Katie James promociona Bajo mi corteza, un trabajo discográfico compuesto por diez canciones originales. En esta propuesta, la artista expande su universo sonoro explorando géneros como el bolero, la cumbia, el vallenato, las tonadas llaneras y la zamba argentina, sin perder la esencia acústica y sensible que la caracteriza.

Con más de dos décadas de trayectoria, cinco álbumes publicados y presentaciones en más de 15 países, James se ha consolidado como una de las referencias más auténticas de la música de autor en la región. Entre sus reconocimientos más recientes destaca el Premio Nuestra Tierra 2023 en la categoría Mejor Canción Folclórica del Año por su colaboración con Carlos Vives en el tema En la selva.

Tras agotar boletería y cosechar aplausos en ciudades como Bogotá y Medellín, la gira continuará su tránsito por el país, sumando una próxima fecha en Santa Rosa de Cabal después de su paso por la ‘Sucursal del Cielo’.

Detalles del concierto

Evento: Katie James – Bajo mi Corteza Tour

Lugar: Sala Antonio María Valencia – Bellas Artes, Cali

Fecha: 31 de julio de 2026

Hora: 8:00 p.m.

Boletería: Disponible a través del portal de La Tiquetera (by Ticketmaster).