Katie Holmes y Jamie Foxx ¡TERMINARON!

Después de seis años de noviazgo, cinco en secreto, Katie Holmes y Jamie Foxx dieron por terminada su relación sentimental.

Mucho se dijo sobre su relación y cuando finalmente salieron a la luz pública como pareja el mundo los aplaudió, pues tuvieron la paciencia para soportar la infame cláusula que tenía Tom sobre Katie y pudieron salir triunfadores. Pero la dicha no duró mucho y ahora anuncian que ya no van más, a tan solo un año de vivir las mieles del amor de cara al mundo.

Una fuente anónima le dijo a Page Six que habría escuchado decir a Katie lo siguiente cuando estaba cenando con unos amigos en Nueva York: “Lo que Jamie haga es su problema, no hemos estado juntos por meses”. Por otro lado, E! Online y US Weekly afirman que Jamie fue visto saliendo de un club nocturno con una mujer que fue identificada como Sela Vave, una cantante que habría trabajado con Foxx en el pasado y quien habría hecho alarde de su relación con el ganador del Óscar.