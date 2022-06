Kathy Saenz contó el motivo por el que no volverá a actuar. En una entrevista con ‘Lo Sé Todo’ la esposa del también actor Sebastián Martínez explicó las razones que la llevaron a no volver a estar en alguna producción.

“Cuando uno protagoniza o antagoniza, la carga de trabajo es muy fuerte, muy pesado y no tienes fines de semana, no tienes nada. Entonces siempre me empezaba a enfermar, no había proyecto en que no me enfermara”, dijo Kathy.

Tantos meses en la en casa debido a la pandemia la llevaron a descubrir otras pasiones.

Kathy Saenz agregó “la actuación para mi siempre fue esa inspiración y lo que me apasionaba. Pero cuando arranco con mi empresa ya ahí sí dije: no, ya no podría actuar porque sencillamente me quita todo el tiempo del mundo y dos cosas a la vez no las podría hacer”, aseguró.