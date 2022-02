VIDEO: Esposa de Alex Char, da una muestra de grandeza y respalda a su esposo en la búsqueda por la Presidencia

La esposa del precandidato presidencial, Alejandro Char, Kathia Nule, se pronunció a través de sus redes sociales sobre los recientes escándalos en los que se ha visto envuelto su esposo y envió un fuerte y claro mensaje.

En sus declaraciones, Nule se refirió al vínculo entre su esposo y Aída Merlano, y manifestó que esta no es una información nueva para ella, por el contrario, ya tenía conocimiento de ello e incluso es un tema completamente superado.

“Dicen que ‘al pasado, pisado’. Yo por eso quiero contarles que toda esta información que ha salido últimamente no es nueva, ni para mi, ni para mi familia. Es una información vieja, pero sobre todo, superada”, revela Kathia Nule.

Según indicó, es consciente de que durante las campañas políticas sale mucha información, sin embargo, lamentó que en plena época electoral utilicen estas maniobras para pasar sobre los sentimientos de las personas. “Yo sé que en las campañas políticas sale mucha información; yo sé porque no es mi primera campaña. Sin embargo, hay un tema que debe ser intocable, que es la familia. Me da mucho dolor que muchas personas utilicen esto y quieran pasar por encima de nuestros sentimientos”, dijo Kathia Nule.

Además, Kathia Nule expresó su agradecimiento por todos los mensajes de apoyo que ha recibido, pues han significado mucho para ella.

«Quiero agradecer de verdad, desde el fondo de mi corazón, a todas las personas por los miles de mensajes que me han enviado de apoyo, de amor, de solidaridad, de fuerza y de verraquera, de verdad que es muy importante para mí. Las personas que me conocen saben que toda esta información no me va a desestabilizar, no me va a afectar, ni a mi ni a mi familia”, expresó Nule.

Finalmente, Nule envió un mensaje a todas las personas, para que no se desvíen de su objetivo. «Yo quiero invitar a todos los colombianos, a todos nuestros simpatizantes que no nos desviemos (…) Vamos a trabajar con respeto, porque Colombia necesita respeto», concluyó Kathia Nule.

