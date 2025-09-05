Katherine Chiquillo desapareció en Pereira

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Katherine Chiquillo Martínez, de 38 años, desapareció el 2 de septiembre de 2025 en la ciudad de Pereira, ubicada en el departamento de Risaralda, Colombia.

Katherine Chiquillo Martínez, de 38 años, desapareció el 2 de septiembre de 2025 en la ciudad de Pereira, ubicada en el departamento de Risaralda, Colombia.

Uno de los aspectos más destacados para su identificación son sus señales particulares. Katherine tiene varios tatuajes visibles en su cuerpo, entre ellos una rosa en el hombro y estrellas en la espalda, además de múltiples tatuajes distribuidos por todo el cuerpo.

Adicionalmente, presenta una verruga visible en la mitad de los senos.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes