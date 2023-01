[VIDEO] Katerin Peláez entró a cirugía tras infección en una de sus orejas

in

La ex-participante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, Katerin Peláez, le contó a sus seguidores el motivo por el que tuvo que ingresar a cirugía de urgencia.

Por medio de sus estados de Instagram, la empresaria detalló el motivo de la consulta de urgencias. Tras hacerse una perforación en la oreja se le infectó. “Como no tengo ayuno de 8 horas, le la van a hacer en anestesia local. El doctor dice que duelo mucho, pero me la aguantaré ”, contó la empresaria que reside en Medellín.

“A mitad de diciembre decidí hacerme una perforación en la oreja, sin saber que se me iba a complicar, pues ya me había hecho muchas con anterioridad y me había ido súper bien.

El error más grande mío, fue molestarme la perforación una y mil veces y con ayuda de otros familiares, supuestamente para drenarlo”, contó Katerin Peláez por medio de un post en Instagram.

«Aquí asumiendo la consecuencia de mis actos», escribió Katerin Peláez tras mostrar la oreja infectada.

