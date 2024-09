Kate Middlenton «aparece y se habla de dobles» o un video viejo son los comentarios en redes sociales de subditos y amantes de complots reales.

Lo que iba a hacer un lunes tranquilo, terminó siendo un día de especulaciones por Kate Middleton y el Príncipe William. Por una visita caminando a una tienda que comestibles durante el pasado fin de semana y que no había detalle o imágenes. The Sun, «el tabloide sensacionalista británico» que saca los trapitos al sol y escándalos, tenía guardada la primicia a pesar que en sus primeros informes sólo un periodista mostraba un video desde afueras del sitio, afirmando que la pareja real había estado allí el pasado sábado 16 de marzo.

Medios españoles del cotilleo, youtubers de chismes, paparazzis y londineses, iniciaron conjeturas que el Palacio Real entregaría un comunicado demoledor. El cual era parte «de tapar la infidelidad del William. Pero oh sorpresa en la tarde del lunes TMZ, The Sun y otros portales, revelaron las imágenes de Kate Middleton y William caminando al supermercado «favorito» de ella caminando de ropa informal como dos parroquianos más.

WORLD EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for the first time since surgery looking happy and relaxed on shopping trip with William. She’s looking great! This should shut the trolls up! pic.twitter.com/k2bD4LuHuI

— The Sun (@TheSun) March 19, 2024