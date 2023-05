in

De hecho, los artistas Karol G y Anuel AA, convivieron toda la cuarentena causada por la pandemia del nuevo coronavirus y, durante esa época, sus nombres casi siempre estaban en tendencia porque no dudaban en compartir gran parte de su cotidianidad, pasando divertidos momentos y aparentemente fortaleciendo su amor.

Prueba de ello es su colaboración titulada Follow, en la que se puede ver la lujosa mansión en la que pasaron esta temporada de crisis sanitaria; en esta, se les ve cuando corren por el lugar disfrazados, con una enorme sonrisa en su rostro y haciendo otro tipo de actividades como rutinas de ejercicio, tomar una ducha, jugar jenga o videojuegos e incluso vivir momentos especiales con sus mascotas.

Además de esta colaboración, la paisa y el puertorriqueño ya habían dejado en evidencia su amor en los videoclips de otras canciones como ‘Culpables’, ‘Secreto’ y ‘Dices que te vas’. Del mismo modo, lanzaron otros temas por separado para compartirlos como dedicatorias como en el caso de ‘Ocean’, cuya letra surgió de la inspiración que la cantante sintió por su relación amorosa.

“La escribí frente al mar pensando en mi novio”, comentó en su momento Karol G durante una entrevista para el programa ‘La Peña de Morfi’, donde además mencionó que la compuso en las playas de Saint Marteen y al ponérsela a escuchar a Anuel, él le manifestó que le había encantado y le pidió que la agregara en su próximo disco.

Sin embargo, las cosas cambiaron cuando a finales de abril de 2021, después de varios meses de especulaciones sobre el fin de su relación, ambos confirmaron que ya no estaban juntos.

Aunque en ese instante Anuel aseguró que su ruptura no había sido a causa de una infidelidad y hasta el momento la intérprete de ‘Tusa’ no ha dado detalles al respecto, muchos de sus fans creen que sí pudo haber sido así debido al anuncio de su relación con la dominicana ‘Yailin La Más Viral’, con quien se casó y tuvo un hijo.

Además, también se conoció que el artista tuvo una relación pasajera con una colombiana que, contrario a sus dos parejas anteriores, no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, y de su fugaz amorío también se convirtió en padre.

Tras los escándalos relacionados con su vida sentimental, el puertorriqueño reapareció en sus redes sociales con una particular dedicatoria para la paisa que dejó a más de uno en shock, pues lo hizo después de terminar con Yailin y sin importar los hijos que tuvo tras su ruptura.

“Te la dedicó, bebé”, escribió Anuel en su Instagram tras lanzar el tema ‘Mejor que yo’, en el que hace referencia a su supuesta actual pareja, el artista Feid y le confiesa que la extraña haciendo alusión a sus encuentros íntimos.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, dice uno de los fragmentos de la canción por la que han tildado al reguetonero de “vulgar”.

Ante la ola de reacciones que generó esta dedicatoria, Karol G decidió tomar una radical medida contra Anuel AA y pese a que trató de mantenerse neutral frente al tema asegurando que su relación con el cantante había quedado en buenos términos -sin eliminar las fotos que tenía de los dos en sus redes sociales-, ahora la paisa las quitó y de esta manera descartó los rumores de una posible reconciliación.

