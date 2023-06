Karol G arrasó en el Today Show con record

El programa estaudinense Today Show del último viernes de junio, contó con la presencia de Karol G quien logró convocar a más 15.000 personas para verla en el matutino más visto en la televisión americana.

The NYPD says there are 15,000 people packed on the Plaza to see @karolg ! 🤩 #citiconcertseries @Citibank pic.twitter.com/ABfPMlMYWU

Karonl G logró con su carisma logró conquistar no solo a los presentadores del Today Show sino a los espectadores del Live Plaza, quienes la aplaudieron además de cantar todos sus éxitos. “Es asombroso”, dijo al conocer el número de personas que decidieron ir a verla en el Rockefeller Plaza en la ciudad de Nueva York este 30 de julio. Presentación que se suma a las diferentes invitaciones además de entrevistas de la artista colombiana que acaba de ser nombrada en el Top 20 de álbumes de la Revista Varietry con elogiosos comentarios.

We’re catching up with @karolg on her record-breaking #citiconcertseries crowd, her journey, how she almost gave up music and more! pic.twitter.com/l2bBfmswmX

— TODAY (@TODAYshow) June 30, 2023