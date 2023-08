Karol G hace historia y sorprendió a fans de Lollapalooza con camiseta de Rolling Stones

El Festival Lollapalooza, contó con la presencia de Karol G, quien supo moverse y conquistar a los fans.

En 30 años, el Festival de Lollapalooza no había sido encabezado por una mujer y esta vez le tocó a una colombiana Karol G, quien sorprendió con una impecable presentación que emocionó a los miles de asistentes que la ovacionaron sin parar. Para los medios, no pasó desapercibido su look y la camiseta que lució en homenaje a los 80 años de Mick Jagger líder de los Rolling Stones y un pantalón con bota de campana a rayas de tigre que se suma a la celebración de la historia del artista. De acuerdo a la Revista Billboard la biblia de la música, 115.000 espectadores la aplaudieron y más cuando ella misma con su acento en español dijo “¡Hey Chicago!”, al mar de fans siguiendo con ¡Ay ay ay! ¿Cómo estamos pues? Venimos a pasar una chimba, ¿sí o no? Trying with my English to say this is so amazing (Trato de decir con mi inglés que esto es tan increíble). Gracias por apoyar a Karol G. ¡Seguimos!”. Para los asistentes y la publicación «ella lució como una verdadera BICHOTA«. En una hora y 40 minutos que duró el Show, Karol G, no dejó temas clásicos y nuevos del álbum «Mañana será bonito que prendió la fiesta de Lollapalooza.

El Dato: Festejando Karol G anunció en sus historias quienes la acompañarán en la Gira «Mañana Será Bonito USA» y son : Agudelo 88 / Young Miko / Bad Gyal. Igualmente celebró verse en las pantallas de Lollapalooza.

ANUNCIO TOUR MAÑANA SERÁ BONITO INVITADOS Y CELEBRACIÓN LOLLAPALOOZA KAROL G



