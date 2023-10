VIDEO. ‘Jai maimemis mirie’: Karol G se puso aprueba en el inglés como ‘doña Mery’ y provocan carcajadas

La querida Karol G es admirada en el mundo entero por su talento como cantante y también por lo que inspira como mujer, pero entre todo lo bueno, ella misma se ha reído porque no tiene mucha habilidad para dominar el inglés, pero hasta esto lo disfruta.

En una de sus ultimas historias, Karol G aprovechó un video que se hizo viral en redes sociales, donde muestran a una señora que intenta presentarse en Inglés, pero que en varios intentos no lo logra y termina provocando risas.

Doña Mery, es la protagonista del video que imita Karol G, y se ve que a pesar de varios intentos para que repitiera la frase “Hi, my name is Mary’, la señora no lo logra y termina diciendo un trabalenguas que la hizo reír hasta a ella misma.

