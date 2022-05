Karol G rompió un récord que tenía Selena

in

La cantante paisa conocida como Karol G hizo historia en los listados de Billboard.

Karol G ubicó dos de sus nuevas canciones en el top de las más escuchadas en el Hot Latin Songs.

La primera había sido Selena con Tú Sólo Tú y I Could Fall in Love que se ubicaron en los números 1 y 2 respectivamente, así como lo dio a conocer Billboard.

Billboard publicó en su cuenta de Instagram una imagen de la paisa con este escrito: «Con el debut de «Provenza» en el No. 2 y «Mamiii» en el No. 1 esta semana, Karol G se convierte en la segunda mujer en ocupar los No. 1 y 2 en la lista #HotLatinSongs de Billboard simultáneamente desde que #Selena lo hizo en 1995″.