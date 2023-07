‘Para qué vamos a decir que fumamos marihuana’, Karol G reveló por qué no hizo parte famosa canción de reggaetón

Para muchos de sus seguidores no es sorpresa que la ‘Bichota’ haya sido invitada a formar parte de la famosa canción de reguetón “Sin Pijama” de Becky G y Natti Natasha. Una de las canciones que es recordada por su sensual video y sus letras pesadas.

La famosa canción que es icónica por la participación de Becky G y Natti, sin embargo, originalmente Karol G haría parte de la colaboración que tuvo lugar en 2018.

Según en una entrevista reciente con RCN Radio, la ‘Bichota’ sintió que las letras no definen lo que era, pues las estrofas hablaban de fumar marihuana y otras cosas que iban en contra del pensamiento de la artista paisa.

«Yo llamé a Becky y le dije: no ven, yo creo que no hay necesidad y para qué vamos a decir que fumamos marihuana, pues si no lo hacemos. Yo le dije: yo la verdad yo canto lo que yo siento que me representa y lo que yo puedo defender», mencionó Karol G.

La cantante reveló que su padre, que es también su manager, le propuso que se replanteara su postura, y lo que le quería transmitir con sus letras y canciones a sus seguidores.

