[FOTO] ¡Contundente! Karol G le respondió a mujer que la critico por su cuerpo

La cantante paisa conocida como Karol G fue criticada por medio de sus redes sociales, a una de las fan al parecer no le gustó las fotografía que publicó la artista en su cuenta de Instagram.

El mensaje expuesto en el post de Karol fue el detonante para que la paisa dejará claro que no es necesario ser delgada para ser ‘perfecta’.

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada, se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan pues, que es mi humilde opinión”, escribió la usuaria.

Karol G no se quedó callada

“No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues, es mi cuerpo y es así… entonces para qué buscar que me quede diferente, si es así. La barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien en estos días en un show”, respondió Karol G.

Más noticias de Entretenimiento