[FOTOS] Nuevo álbum de Karol G obtuvo el mayor debut para un álbum femenino en español

Karol G entregó a sus fanáticos del mundo este 24 de febrero su anhelado nuevo álbum “Mañana será Bonito” y con 17 canciones que cuentan de alguna manera lo que pasó durante los últimos años de su vida, cautivó y sobre todo, causó furor.

Parece que todas sus canciones son favoritas, porque todo el álbum ha sido echado miles de veces y por miles de personas del mundo en diferentes plataformas de música.

En YouTube, los números siguen creciendo con los segundos, pero respecto a Spotify, Karol ha volado, haciendo que ‘Mañana será Bonito’, obtenga el mayor debut para un álbum femenino en español registrando 32.4M de transmisiones y colocando 14/17 canciones dentro del Top 200 Spotify Global.

«Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito 🥹 Record de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y 2Do debut femenino más grande de la historia en YouTube … wow !!! 🌸✨ y no … no se trata de los números solo… pero estos números me dejan ver el amor tan increible con el que recibieron este trabajo y JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!!!! ✨✨✨ De verdad que significa el mundo entero para mi ❤️‍🔥🌸 No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa eso!! 🦋🌸🌈🌷☀️🌥️🍄 GRACIAS!!!» Escribió Karol G en su Instagram

