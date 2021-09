Karol G lloró desconsoladamente tras agotar boletería por segunda vez en Medellín

La cantante paisa Karol G salió llorando a través de sus estados de Instagram al conocer que las entradas para los dos conciertos que ofrecerá en Colombia ya se vendieron en su totalidad.

La intérprete de “Bichota” expresó toda la felicidad que le causó saber que su segunda fecha en la cuidad de Medellín ya tenía la boletería agotada.

El anuncio se da luego de que la semana anterior, la artista anunciara la primera fecha del concierto, programada para el sábado 4 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, a dos días de la apertura de la venta de la boletería, se agotaron.

Así las cosas, Karol G, anunció la segunda fecha para su concierto en Medellín, que tendrá lugar el domingo 5 de diciembre en el escenario deportivo.

“Bueno solo quería grabar este video para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi ‘casa’ no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo”, inició diciendo Karol G en Instagram.

“Trabaja muy duro que hay muchas oportunidades, todo el mundo puede brillar y cumplir sueños es una cosa muy ‘chimba’… Así que gracias y los amo mucho Medallo… Y todos los lugares donde hicimos sold out: PR (Puerto Rico), Miami, en todo Estados Unidos… No me lo creo”, finalizó diciendo la artista.