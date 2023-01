La talentosa Karol G, la sigue rompiendo en todas las plataformas con su música. Su género urbano está influenciando millones de jóvenes en todo el mundo. En estos momentos de su carrera, son múltiples las solicitudes de colaboración que le están llegando.

A antioqueña, a quien le destacan, entre otras cosas su personalidad arrolladora y su humildad, declaró en un programa de televisión internacional que no haría un dúo con Adele, artista de canciones como Easy on Me, Love In The Dark, Set Fire To The Rain y Rolling in the Deep.

La paisa sorprendió con su confesión, pero la razón fue contundente. “Adele es una reina. Adele es increíble, su música es de otro planeta”, señaló al tiempo que develó ser la fan número uno de la artista británica.

Sobre la posibilidad de una colaboración con Adele, dijo “no va a pasar porque somos de estilos muy diferentes, pero poniendo un ejemplo, no encajaríamos en una misma canción”.

La posición de la artista le da la vuelta al mundo, con críticas de todo tipo. Esperemos que sorpresa trae el 2023, nada raro, que en pocos meses nos encontremos con la sorpresa de un dúo entre la colombiana y la británica.

