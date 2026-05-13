Resumen: Karol G recibirá el Premio Internacional a la Excelencia Artística en los American Music Awards 2026, reconocimiento que no se entregaba desde 2009, cuando fue otorgado a Whitney Houston. Además de ser homenajeada, la artista colombiana también actuará en vivo durante la ceremonia que se realizará el 25 de mayo en Las Vegas.

Karol G hará historia en los AMAs 2026: recibirá premio que no se entregaba desde Whitney Houston

La cantante colombiana Karol G sumará un nuevo reconocimiento histórico a su carrera internacional luego de que se confirmara que recibirá el Premio Internacional a la Excelencia Artística durante la edición 52 de los American Music Awards 2026, ceremonia que se celebrará el próximo 25 de mayo en Las Vegas.

El anuncio fue realizado este miércoles por CBS y Dick Clark Productions, compañías encargadas de la organización del evento, que además confirmaron que la artista paisa también hará parte de las presentaciones musicales de la noche.

El reconocimiento, considerado uno de los más exclusivos entregados por los AMAs, distingue a artistas cuya música y repercusión cultural han logrado trascender fronteras, alcanzando impacto global e influencia sobre audiencias de distintas generaciones alrededor del mundo.

La importancia del galardón también radica en que no se entregaba desde 2009, año en el que fue recibido por la fallecida Whitney Houston. Antes de ella, figuras históricas de la música como Michael Jackson, Beyoncé, Bee Gees, Aerosmith, Led Zeppelin y Rod Stewart también fueron distinguidos con este homenaje.

En un comunicado conjunto difundido por la organización, los productores ejecutivos Barry Adelman y Alexi Mazareas destacaron el alcance que ha tenido la carrera de la colombiana en la música internacional.

“Karol G ha redefinido lo que significa ser un artista global. A través de su autenticidad, logros innovadores y poderosa conexión con fans alrededor del mundo, ha ayudado a llevar la música latina a alturas sin precedentes”, señalaron.

“Nos enorgullece homenajear a Karol G con el Premio Internacional de Excelencia Artística por su extraordinario impacto en la música y la cultura a nivel mundial”, agregaron los directivos de Dick Clark Productions.

Una etapa histórica para la carrera de ‘La Bichota’

El reconocimiento llega en medio de uno de los momentos más exitosos de la trayectoria de la artista paisa, quien recientemente se convirtió en la primera cantante latina en encabezar el festival Coachella, consolidando así su presencia en algunos de los escenarios más importantes de la industria musical global.

A esto se suma el anuncio de su nueva gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, una serie de conciertos que comenzará el próximo 24 de julio en Chicago y que recorrerá estadios de distintas ciudades alrededor del planeta.

Según información entregada por la organización de la gira, el tour alcanzó cerca de dos millones de entradas vendidas en apenas cuatro días, lo que llevó a ampliar el número inicial de fechas debido a la alta demanda del público.

La gira acompañará el lanzamiento de “Tropicoqueta”, producción con la que la artista debutó en el primer lugar de la lista Top Latin Albums y que además le permitió obtener tres nominaciones en esta edición de los American Music Awards, incluida la categoría de mejor álbum latino.

En paralelo, la expectativa de los seguidores colombianos también continúa creciendo tras confirmarse las fechas de sus conciertos en Bogotá. La intérprete de Mañana Será Bonito se presentará el 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 en el estadio El Campín, luego de agotar rápidamente la boletería de la primera fecha anunciada.

Las cifras que respaldan su impacto internacional

El crecimiento global de Karol G también se refleja en las cifras alcanzadas durante su carrera. Actualmente, la artista supera los 128 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y acumula más de 310 certificaciones de platino otorgadas por la RIAA en Estados Unidos.

Además, logró otro récord histórico con el álbum Mañana Será Bonito, que se convirtió en el primer disco completamente en español interpretado por una mujer en debutar en el primer lugar del Billboard 200.

Su gira Mañana Será Bonito Tour también dejó números históricos tras vender más de 2,3 millones de boletos en 62 presentaciones alrededor del mundo y superar los 300 millones de dólares en recaudo.

Cuándo serán los American Music Awards 2026

La edición 52 de los American Music Awards 2026 se realizará el próximo 25 de mayo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será transmitida en vivo por CBS y Paramount+.

La ceremonia contará con la conducción de Queen Latifah y tendrá presentaciones musicales de artistas como Maluma, Keith Urban, KATSEYE y Hootie & the Blowfish, además de la participación de Karol G.

En cuanto a las nominaciones, Taylor Swift lidera la lista con ocho menciones, seguida de Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Olivia Dean y SOMBR, quienes obtuvieron siete nominaciones cada uno.