[VIDEO] Karol G se atrevió a hablar en portugués y divirtió a los fans

Si hay algo que Karol G ha demostrado en su carrera profesional es que le mete a todo y sin temor a hacer el oso. La cantante apareció recientemente en Instagram hablando en portugués, un inédito idioma que se atrevió a probar en motivo de promocionar su nuevo tema ‘Provenza’.

La artista de 31 años, que realmente se llama Carolina Giraldo Navarro, ha estado muy activa en el plano musical. Hace algunos días participó en el Festival de Música y Artes de Coachella, en California, donde cantó el tema Mamiii, junto a Becky G.

«Recordé que este año no he sacado música y me animé», escribió la cantante para el video donde está tomando el sol y escuchando el nuevo sencillo, que oficialmente lanzó este jueves.

Karol G habló en portugués para promocionar su nueva canción.

Y para darle promoción al tema, la también intérprete de 200 Copas se arriesgó a hablar el idioma para su público portugués y brasileño. La traducción en español es: «‘Provenza’ sale hoy y estoy muy feliz. Gracias por todo el amor. Besos y nos vemos pronto».

