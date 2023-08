Karol G en la portada de Rolling Stone de Septiembre 2023

Como una «moñona» así puede ser el 2023 para Karol G, quien logra la portada de septiembre de la Revista Rolling Stone.

Conciertos, portadas de revistas, colaboraciones, nominaciones, entrevistas, invitaciones a Festivales de Música encabezando el cartel como latina y hasta récord de asistencia en el Today Show es parte del balance del 2023 de Karol G, la cual ahora vuelve a ser gran protagonista en la portada de la emblemática revista de la música Rolling Stone. Publicación que destaca que Karol Gapostó por ella misma y ganó. Ahora es su portada del número de septiembre. En una entrevista en profundidad», Además resalta que «la superestrella colombiana habla sobre poner el alma al descubierto, superar el desamor y prepararse para “Bichota Season”, una temporada que viene fuerte» y seguramente con «Mañana Será Bonito» termina el 2023 y le augura un 2024 de super éxitos. En la historia de portada, Karol G le dice a Rolling Stone que ‘Bichota Season‘ se trata de recuperar la «confianza en sí mismo» y «deshacerse» del miedo. «Se trata de una mujer que se siente orgullosa de donde está, de todo lo que tuvo que pasar… Enseñándonos que no está mal celebrar a nosotros mismos por algo que tenemos en que tenemos que ser los primeros en darnos el crédito». En otros apartes se lee que Karol G piensa en cómo ha trabajado a través de sus propios miedos y dificultades: «Muchas cosas que no me asustan han sucedido en mi vida. Ya no tengo miedo, porque sé que los superé». En sus redes sociales ella y sus padres, vienen celebrando las presentaciones que se llevan a cabo en los Estados Unidos y seguramente lo que viene será más emocionante cuando en Colombia, llegue su esperada presentación que la hará muy feliz.

