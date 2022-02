[FOTOS] Karol G cumplió 31 y la ‘Bichota’ lo celebró con mucha transparencia

in

La cantante Karol G está de celebración este 4 de febrero y lo celebró de lamejor manera.

El 2022 tiene pinta de ser el año de la ‘Bichota’, tras el éxito de su reciente colaboración con Becky G para lanzar ‘Mamiii’, la cantante se encuentra en el mejor momento de su vida.

Hasta hace poco, la intérprete de ‘Tusa’ compartía en su Instagram que se dedicará a cuidar su imagen: «Me iba a comer ese postre, pero no, no me lo voy a comer, porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver ni nos lo van a mostrar; lo vamos a tener y nos lo van a aplaudir», decía entre risas Karol.

Ahora, para celebrar su cumpleaños, un día antes estuvo en el jugo del Super Bowl, en el cual se dejó ver muy emocionada por ver la presentación del rapero Eminem, pero lo que más llamó la atención fue el vestido de transparencia que lució junto con una chaqueta y una tanga de color negro, dejando en descubierto gran parte de sus pechos.

Aquí les dejamos la fotografía y otras más para celebrar los 31 de Karol G.

