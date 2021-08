Karol G canta por primera vez en Inglés

Karol G da un nuevo salto en su carreta musical, y esta vez de la mano de Tiësto.

La Paisa sigue creciendo y en las últimas horas sorprendió a sus seguidores con una canción en Inglés que la consolida aún más como una de las mayores exponentes del género urbano. Esta vez llega como una diosa de la mano del Dj neerlandés con el tema ‘Don’t Be Shy’.

‘Don’t Be Shy’, es la fusión del talento de Karol y Tiësto que ya se encuentra en YouTube y que en menos de un día logró alcanzar más de 4 millones de reproducciones, hecho que indica que la canción ha sido muy bien acogida por sus seguidores quienes aplauden la fluidez del inglés en la colombiana al cantar.

Al promocionar el sencillo en sus redes sociales Karol escribió, «mi primera vez cantando en Inglés y wow la ilusión que tengo es increíble. Apretando deditos». De inmediato, muchos de sus más de 41.3 millones de seguidores desbordaron en elogios para ella.

Listen to “Don’t Be Shy” w/ Karol G on #NewMusicDaily playlist on @AppleMusic https://t.co/DI9hi1kiY1 pic.twitter.com/cfF6hITR2L

— Tiësto (@tiesto) August 12, 2021