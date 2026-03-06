Karen Dayana Monsalve desapareció en Medellín

Resumen: Karen Dayana Monsalve Monsalve es una mujer colombiana de 23 años que fue reportada como desaparecida el 23 de febrero de 2026 en el sector Santa Cruz La Rosa, en Medellín . Su caso ha generado preocupación entre familiares y autoridades, quienes buscan información que permita conocer su paradero.

Karen Dayana Monsalve Monsalve es una mujer colombiana de 23 años que fue reportada como desaparecida el 23 de febrero de 2026 en el sector Santa Cruz La Rosa, en Medellín. Su caso ha generado preocupación entre familiares y autoridades, quienes buscan información que permita conocer su paradero.

Al momento de su desaparición vestía un jean color blanco, un buso café y tenis blancos combinados con colores fucsia y naranja. Estos detalles de vestimenta pueden ayudar a identificarla o aportar información relevante para su búsqueda.

Como señales particulares, Karen tiene un tatuaje en el cuello con la palabra “Dilan”, otro tatuaje con unos nombres en el antebrazo derecho, una cicatriz en la mejilla izquierda y otra cicatriz en la parte interna del antebrazo. Estas características físicas pueden ser claves para su identificación.

