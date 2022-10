Karen confesó que nunca superó que la abusaran cuando era una niña

in

Karen subió hasta lo más alto de un edificio ubicado en zona céntrica de Medellín, abrió sus brazos y sin dudarlo un segundo se lanzó al vacío, la escena fue vista por decenas de ciudadanos en el sector. Algunos de ellos alcanzaron a grabar el lamentable hecho.

En video: Antonio Carlos Toro, profesor y médico, especialista en psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

Muchos ciudadanos aún no salen del asombro por lo sucedido, al momento de la publicación de esta nota, el nombre de Karen seguía siendo tendencia en las redes sociales y los cibernautas no paraban de lamentar el hecho, de hablar de lo ocurrido y de las sentidas que palabras que usó Karen para decir adiós.

Karen habló de la decisión de acabar con su vida

En una carta dirigida a sus seres queridos también explicó el que sería el motivo de su fatal decisión.

Karen, contó que odiaba vivir que recibió ayuda de expertos, que incluso la diagnosticaron con trastorno de estrés post traumático, pero a pesar de sus intentos por vivir, por sus logros como mamá y empresaria no logró tomarle amor a la vida y reveló quizá lo que pudo originar todo su trauma.

Karen dijo, «ahora bien, a inicios de junio del presente año me doy cuenta que mi familia estaba mal, muy mal, no entraré en detalles pero entre todo lo peor fue que permitieron y también permití gracias a cosas que desconocía y a mi negación que durmieras a tus 3 años más de una noche en la misma cama que mi abusador y el abusador de otras niñas de la familia y amigas cercanas. Se supone que el pueblo mata a todo aquel que la debe (un amigo nuestro nos iba a hacer el favor, pero lo mataron primero) y entiendo que él sigue vivo por que a los que sabían les encantaban sus acciones, por algo en ninguno de los casos hicieron absolutamente nada, solo seguir abrazándolo y hablando con él. Gas».

Confesó que tras entender el abuso al que habría sido sometida, al parecer, por un familiar cercano tuvo constantes pesadillas y hasta rabia, «intente perdonar, pero es algo difícil, y no tanto por él sino por las personas que yo amaba y que sabían pero simplemente decidieron dejar que lo siguiera haciendo y permitiendo que siguiera en la familia, dejando que conviviera con nosotras, mas de buenas las que alejaron y no tuvieron que estar ahí. Dejé de salir para no encontrarme con él y cometer algún error».

En la carta Karen también indicó, «me odié por lo que permití y no me refiero solo a lo de él, odié mi pasado en el que respeté a quien no lo merecía».

Antonio Carlos Toro, profesor y médico, especialista en psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, explica que uno de los factores de riesgo de suicidio es la depresión, un trauma o un trastorno mental; en su lista también incluyó que muchas personas piensan en terminar con su vida por una enfermedad crónica, perdida del empleo, pérdida de un ser querido, entre otros.

Pero el especialista fue enfático al decir, «es importante entender que la depresión, los trastornos de ansiedad, bipolar, son una ansiedad, son una enfermedad, esto no es falta de verraquera, de voluntad o carácter ni es debilidad. Es muy importante entender que las personas que piensan en suicidio están sufriendo. La invitación es a consultar, a buscar ayuda, a preguntar, hablar del tema».

Y enfatizó, «pensar en suicidio o estar deprimido no es estar débil, son enfermedades que requieren tratamiento y para las cuales existe tratamiento«.

Dato: Tan solo el ICBF indica que en lo que va del 2022 se han reportado en Antioquia 1205 casos de abuso sexual a menores de edad.

