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    Kalis Danielis Vargas desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el día 24 de julio en el sector B. Robledo Territorial

    Publicado por: Juan Manuel

    KALIS DANIELIS VARGAS ROBLES
    Kalis Danielis Vargas desapareció en Medellín

    Resumen: Kalis Danielis Vargas Robles, de 28 años de edad, sexo e identidad de género femenina, de nacionalidad venezolana, fue reportada como desaparecida en Medellín, sector B. Robledo Territorial, el día 24 de julio de 2026.

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    Kalis Danielis Vargas Robles, de 28 años de edad, sexo e identidad de género femenina, de nacionalidad venezolana, fue reportada como desaparecida en Medellín, sector B. Robledo Territorial, el día 24 de julio de 2026.

    Al momento de su desaparición vestía una chaqueta negra, un bodi negro y un pantalón bermuda de jean azul claro con un dibujo de Snoopy. Estas prendas corresponden a la última información conocida sobre su apariencia al momento de ser vista.

    Como señales particulares, presenta varios tatuajes: en el brazo derecho tiene la imagen de una mujer, en el pecho una flor y una pirámide, y otro tatuaje ubicado en el muslo derecho. Esta información puede ser relevante para su identificación y ubicación.

    2 BOLETIN KALIS DANIELIS VARGAS ROBLES

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