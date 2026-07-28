Kalis Danielis Vargas desapareció en Medellín

Resumen: Kalis Danielis Vargas Robles, de 28 años de edad, sexo e identidad de género femenina, de nacionalidad venezolana, fue reportada como desaparecida en Medellín , sector B. Robledo Territorial, el día 24 de julio de 2026.

Kalis Danielis Vargas Robles, de 28 años de edad, sexo e identidad de género femenina, de nacionalidad venezolana, fue reportada como desaparecida en Medellín, sector B. Robledo Territorial, el día 24 de julio de 2026.

Al momento de su desaparición vestía una chaqueta negra, un bodi negro y un pantalón bermuda de jean azul claro con un dibujo de Snoopy. Estas prendas corresponden a la última información conocida sobre su apariencia al momento de ser vista.

Como señales particulares, presenta varios tatuajes: en el brazo derecho tiene la imagen de una mujer, en el pecho una flor y una pirámide, y otro tatuaje ubicado en el muslo derecho. Esta información puede ser relevante para su identificación y ubicación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes