Juzgado de Bogotá admite tutela de ACOLFUTPRO contra FCF y Dimayor para proteger derechos laborales y el cupo de futbolistas. Foto: Archivo para ilustrar

Resumen: El Juzgado 63 Administrativo de Bogotá admitió una acción de tutela interpuesta por ACOLFUTPRO contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la Dimayor y el Ministerio del Deporte, con el fin de proteger los derechos fundamentales de los futbolistas al trabajo, la salud y la libertad sindical. La demanda surge principalmente como respuesta a la polémica decisión de reducir de 30 a 25 el cupo de jugadores inscritos por equipo, medida que la asociación considera lesiva para la estabilidad laboral; ante esto, la jueza ordenó a las entidades vinculadas, incluyendo al Ministerio del Trabajo, rendir un informe detallado en un plazo máximo de un día.

Juzgado admite tutela de ACOLFUTPRO contra la FCF y Dimayor por los derechos de los futbolistas

En una decisión de gran relevancia para el entorno del fútbol profesional en el país, el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá admitió formalmente la acción de tutela interpuesta por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO).

El recurso legal se dirige contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la DIMAYOR y el Ministerio del Deporte, vinculando además al Ministerio del Trabajo en el proceso.

El núcleo de la demanda radica en la protección de los derechos fundamentales de los deportistas, específicamente los derechos al trabajo, la libertad sindical, la salud, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

Según el documento judicial fechado el 27 de enero de 2026, la asociación busca frenar medidas que consideran lesivas para la estabilidad y el ejercicio profesional de sus agremiados.

Uno de los puntos de mayor tensión que motiva esta acción legal es la reciente disposición de reducir el número de jugadores inscritos por equipo, pasando de un cupo de 30 a solo 25 futbolistas.

ACOLFUTPRO argumenta que esta medida no solo limita las oportunidades laborales de los jugadores, sino que impacta directamente en su bienestar físico y en las garantías mínimas que deben regir su actividad profesional.

Este proceso judicial representa un nuevo capítulo en la lucha de los futbolistas colombianos por el reconocimiento de sus derechos ante los entes que rigen el balompié nacional.

