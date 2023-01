¿Líos en la Juventus por Cuadrado? un correo del jugador, clave en la investigación financiera

in

La semana pasada, la Juventus recibió una sanción administrativa por la que le descontaron 15 puntos en la Serie A de Italia tras determinar que el equipo realizó fraude en sus estados contables, hecho que los deja fuera de la zona de clasificación a la próxima Champions League.

En medio de las investigaciones, las autoridades detallan los acuerdos salariales entre el club y los futbolistas. Uno de ellos se presentó en 2020 en el tiempo de la pandemia por COVID-19.

En este sentido, 17 jugadores, entre los que se encuentra Juan Guillermo Cuadrado, aceptaron una rebaja de su salario durante cuatro meses (marzo, abril, mayo y junio), el cual sería retribuido cuando se volviera a reactivar el fútbol en Italia.

De esa forma, la ‘Juve’ obtuvo un ahorro de 90 millones de euros en salarios. No obstante, el diario La República reveló que hubo 34 millones de euros que no se le devolvieron al plantel y que no hay rastro en los estados financieros del conjunto italiano, conforme a la información de la Fiscalía de ese país.

Un detalle clave en la investigación fue que Cesare Gabasio, el cual era el abogado de la institución juventina, le pidió a los jugadores que firmaran ese acuerdo sin fecha. Sin embargo, el colombiano fue el único que firmó con fecha (29 de abril) tras devolver la respuesta vía correo electrónico.

Por medio de un chat, Giorgio Chiellini, el capitán de la Juventus en ese entonces, les comunicó a sus compañeros sobre ese acuerdo que “en los próximos días recibirán una hoja que vale todo y nada como la que firmamos el presidente y yo en la que nos comprometemos a dejar los meses que quedan de esta temporada. Posteriormente, se contactará con sus abogados o agentes y al mismo tiempo se firmarán los contratos válidos para esta temporada y la próxima”.

Así las cosas, en caso de ser hallados culpables en este caso, tanto Cuadrado como sus compañeros implicados recibirán una sanción de un mes sin jugar por contribuir a “recibir indemnizaciones que violan las normas federales”.

Cabe mencionar que otro de los futbolistas involucrados en esta situación es Cristiano Ronaldo.

