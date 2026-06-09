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Resumen: Los artistas urbanos Justin Quiles y Lenny Tavárez se presentarán en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 11 de septiembre de 2026, en un concierto que reunirá sus exitosas trayectorias individuales y presentará en vivo su más reciente álbum colaborativo, SUPERARTE. El espectáculo, producido por Breakfast Live, promete encender la capital con éxitos globales como "Medallo", "Pam" y "Whiskey y Coco", consolidando la fuerte conexión que ambos intérpretes mantienen con el público colombiano; las entradas para este esperado evento estarán disponibles en preventa los días 10 y 11 de junio, y para el público general a partir del 12 de junio a través de la plataforma TuBoleta.

Justin Quiles y Lenny Tavárez encenderán el Movistar Arena de Bogotá con su gira ‘SUPERARTE’

El segundo semestre del año arranca con fuerza para los amantes del perreo y los ritmos urbanos en Colombia. Dos de las mentes y voces más influyentes del reggaetón y el R&B latino, Justin Quiles y Lenny Tavárez, unirán fuerzas en un concierto sin precedentes en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 11 de septiembre de 2026.

El evento, producido por la promotora Breakfast Live, promete repasar los catálogos individuales de ambos artistas y revivir los himnos colectivos que han marcado el sonido de la discoteca en los últimos años.

El poder de una dupla: Juntos en el escenario con ‘SUPERARTE’

Este concierto llega en un momento cumbre para ambos artistas, quienes se encuentran promocionando SUPERARTE, su más reciente álbum colaborativo. Este proyecto de 12 canciones no solo celebra su amistad de años, sino también su evolución creativa, incluyendo juntes con pesos pesados de la industria como J Balvin, Blessd, Eladio Carrión, Sech y Dalex.

Los asistentes a la capital colombiana podrán corear en vivo éxitos globales que ya forman parte de la cultura popular urbana, tales como:

“Medallo”

“Pam”

“Whiskey y Coco”

«Justin Quiles, consolidado como uno de los compositores más prolijos del género, y Lenny Tavárez, con su destacada versatilidad para fusionar el R&B con el pop urbano, prometen una puesta en escena diseñada por y para la experiencia de los fanáticos».

Una conexión inquebrantable con Colombia

La relación de Justin y Lenny con el territorio nacional no es una novedad. Ambos han tejido un vínculo estrecho con el público local gracias a constantes colaboraciones con potencias de la casa como Karol G, Feid, Maluma y los ya mencionados J Balvin y Blessd. Su regreso al país bajo este formato conjunto busca revalidar a Bogotá como una de las plazas más vibrantes para el movimiento urbano en Latinoamérica.

Fechas clave y boletería

Para asegurar un lugar en esta noche cargada de hits, tome nota de los días de venta de entradas para que no se quede por fuera:

Preventa de boletería: Miércoles 10 y jueves 11 de junio de 2026.

Venta general: A partir del viernes 12 de junio de 2026.

Plataforma oficial de compra: Las entradas se podrán adquirir a través del sitio web de TuBoleta (www.tuboleta.com).

Justin Quiles y Lenny Tavárez encenderán el Movistar Arena de Bogotá con su gira ‘SUPERARTE’