VIDEO. ¿Futuros padres? Justin Bieber y Hailey podrían estar esperando a su primer hijo

Desde septiembre de 2018 Hailey y Justin Bieber se casaron. Luego de cinco años de matrimonio, la pareja estaría esperando el que sería el primer bebé.

En redes sociales circulan varios mensajes en los que enfatiza que la pareja. “Hailey y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Ella es el amor de mi vida. Me hizo enamorarme sin esfuerzo. Será una gran mamá”, dice un internauta en Twitter, quien publicó la foto de Justin Bieber posando junto a su pareja en la revista Vogue.

Otro usuario publicó un video, el que sería la prueba perfecta para afirmar que si están esperando bebé.

“se escucha clarísimo lo que dice pero no sabemos el contexto, ojalá de verdad Hailey esté embarazada”, escribió uno de los usuario que publicó un video de la pareja.

Por el momento, ninguno de los dos se ha referido al tema. Los fanáticos piden que confirmen la ‘dulce’ noticia.

Justin Bieber, revealed in a recent interview with vogue that he has fallen in love with “Effortlessly, You Make Me Wanna fall” by Noah Vela

“Hailey and I are expecting our first child. She is the love of my life. She made me fall in love effortlessly. She will be a great mom.” pic.twitter.com/Gv7YNtSXoZ

— Noah Vela (@NoahVela_) March 4, 2023