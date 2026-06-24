Resumen: La Policía Metropolitana reitera de manera constante el llamado a la ciudadanía a no tomarse la justicia por cuenta propia, recordando que este tipo de actos colectivos pueden terminar en imputaciones por homicidio para quienes participen en las agresiones.

¿Justicia por mano propia? Autoridades investigan la muerte de un hombre en Bello

Minuto30.com .- Un nuevo caso que reactiva las alertas sobre la llamada «justicia por mano propia» está bajo la lupa de las autoridades en el municipio de Bello, Antioquia. La tarde de este martes, 23 de enero, se reportó el fallecimiento de un hombre en extrañas circunstancias tras ingresar a un centro asistencial de la localidad.

Los hechos conocidos

Poco antes de las 5:00 p. m., autoridades fueron alertadas sobre el ingreso a un centro hospitalario de un ciudadano que ya no presentaba signos vitales.

Las primeras versiones señalan que el hombre habría sido interceptado en flagrancia por la comunidad del sector mientras presuntamente cometía un hurto. La reacción de los ciudadanos habría derivado en una fuerte agresión física colectiva.

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El curso de la investigación

Las autoridades se encuentran recopilando testimonios de testigos para esclarecer la cronología exacta de los hechos. El objetivo es confirmar si los traumatismos del linchamiento fueron la causa directa del deceso e identificar a los responsables de la agresión.

La Policía Metropolitana reitera de manera constante el llamado a la ciudadanía a no tomarse la justicia por cuenta propia, recordando que este tipo de actos colectivos pueden terminar en imputaciones por homicidio para quienes participen en las agresiones.