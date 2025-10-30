Resumen: Alias "Junior" es señalado de ser integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN y era requerido por los delitos de Homicidio a persona protegida, Terrorismo y Rebelión.

¡Seis años después! Cayó alias «Junior», presunto guerrillero del ELN que participó en atentado contra la Escuela General Santander

Minuto30.com .- Un importante golpe a la estructura del ELN se registró en el departamento de Huila: la Policía Nacional capturó a alias «Junior», presunto implicado en el atroz atentado terrorista contra la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander en 2019, que cobró la vida de 22 cadetes.

Captura en Huila y Cargos por Terrorismo:

El Brigadier General William Oswaldo Rincón Zambrano, Director de la Policía, informó que la captura de alias «Junior» se realizó en el municipio de Isnos, Huila, en una operación conjunta con la Fiscalía General de la Nación.

En una operación conjunta con la @FiscaliaCol, en Isnos #Huila, fue capturado alias “Junior”, integrante del ELN y presunto partícipe del atentado terrorista contra la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander en 2019, donde perdieron la vida 22 de nuestros cadetes.… pic.twitter.com/rZH0BTSHrj — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) October 29, 2025

Alias «Junior» es señalado de ser integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN y era requerido por los delitos de Homicidio a persona protegida, Terrorismo y Rebelión.

Compromiso con la Justicia y la Memoria:

El Director de la Policía Nacional destacó el resultado como una acción que «reafirma nuestro compromiso con la justicia y la memoria de quienes ofrendaron su vida por Colombia». Esta captura es un paso crucial en el esclarecimiento total de uno de los actos terroristas más dolorosos en la historia reciente del país.

Aquí más Noticias de Colombia