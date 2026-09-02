Resumen: Tras 13 audiencias canceladas y casi cuatro años sin condena, familiares y líderes políticos denuncian maniobras dilatorias por parte de la defensa de Roger Rossbel Lenis. Exigen celeridad judicial para evitar su liberación.

¡Justicia para Sandra! El presunto feminicida de la ingeniera violada y asesinada, estaría a punto de salir libre porque han dilatado sus audiencias

Minuto30.com .- El dolor por el atroz feminicidio de Sandra Zuluaga, una joven ingeniera agrónoma asesinada en 2022, se agudiza ante la inminente amenaza de impunidad. Organizaciones, gremios agrícolas y líderes de la región han encendido las alarmas ante la posibilidad de que Roger Rossbel Lenis, el presunto responsable del crimen, quede en libertad por vencimiento de términos debido a constantes trabas judiciales.

El trágico suceso se remonta al 19 de diciembre de 2022. Ese día, Sandra salió de Cali para realizar una visita técnica a una hacienda en el municipio de Candelaria. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado sin vida y con signos de violencia sexual en un cañaduzal.

Tras las investigaciones, que permitieron hallar rastros biológicos en el cuerpo de la víctima, la Fiscalía logró la captura de Lenis —quien administraba la hacienda visitada por la ingeniera— el 19 de octubre de 2023. Sin embargo, el proceso penal se ha convertido en un calvario de aplazamientos.

154 días perdidos en excusas

La exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, se unió a las voces de indignación ciudadana y denunció públicamente las irregularidades en el desarrollo del juicio. De acuerdo con los reportes entregados por la Fiscalía y compartidos por la exmandataria, la defensa del acusado ha utilizado diversas excusas para dilatar el proceso.

«Desde la primera citación hasta hoy, se han perdido 154 días por diversas excusas de la parte defensora para no asistir a las audiencias. […] Hoy todavía no hay una condena ejemplar para su victimario», alertó Roldán.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Las cifras de este estancamiento judicial son contundentes: a la fecha se registran 13 audiencias canceladas, incluyendo el aplazamiento de las audiencias preparatorias de juicio en cinco oportunidades consecutivas, acumulando casi cuatro años de espera y cero condenas.

Clamor por #JusticiaParaSandra

Ante el evidente riesgo de que las maniobras dilatorias culminen en la liberación del presunto feminicida, la familia de la víctima, sus amigos y la comunidad agrícola nacional han impulsado una fuerte campaña bajo el lema «Sandra Merece Justicia» y la etiqueta #JusticiaParaSandra.

El clamor de los allegados es una exigencia directa a las autoridades judiciales del Valle del Cauca para frenar los aplazamientos injustificados y emitir una condena ejemplar. La consigna del movimiento ciudadano es clara: «Ni un aplazamiento más. Exigimos a las autoridades que este crimen no quede impune ni quede libre el responsable por vencimiento de términos».