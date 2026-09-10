Resumen: La Fiscalía General de la Nación realizó la primera judicialización por el delito de acceso carnal a animal, conducta reglamentada mediante la Ley 2627 de 2026. La actuación se realizó en Santander contra Edwin Lionicio Vélez Cardozo, posible responsable de atacar a una canina llamada ‘Luna’.

¡Justicia para «luna»! Primera judicialización por acceso carnal a un animal se realiza en Santander

La Fiscalía General de la Nación realizó la primera judicialización por el delito de acceso carnal a animal, conducta reglamentada mediante la Ley 2627 de 2026. La actuación se realizó en Santander contra Edwin Lionicio Vélez Cardozo, posible responsable de atacar a una canina llamada ‘Luna’.

De acuerdo con la investigación, ‘Luna’ fue retenida por el señalado agresor el 30 de agosto de 2026, en inmediaciones del barrio Campestre de San Vicente de Chucurí (Santander). Posteriormente, el hombre la habría trasladado hasta su lugar de residencia, donde presuntamente realizó actos sexuales con el animal.

Como consecuencia de estos hechos, la canina presentó sangrado e inflamación en varios de sus órganos, además de cambios de comportamiento. Entre las afectaciones observadas se registraron disminución de su actividad habitual y de la ingesta de alimento, así como conductas de aislamiento y huida ante el acercamiento de personas.

Edwin Lionicio Vélez Cardozo fue enviado a la cárcel por el presundto delito de zoofilia: habría agredido sexualmente a «luna», una perrita Edwin Lionicio Vélez Cardozo fue enviado a la cárcel por el presundto delito de zoofilia: habría agredido sexualmente a «luna», una perrita

Los elementos materiales probatorios y la evidencia física dan cuenta de que las acciones atribuidas a Vélez Cardozo ocasionaron problemas crónicos en la salud y la integridad física de ‘Luna’.

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Santander, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), lo presentó ante una juez con función de control de garantías y le imputó los delitos de acceso carnal a animal, en concurso con lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.