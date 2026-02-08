¿Justicia o engaño? Pareja apuñaló y mató a un pasajero dentro de un bus en Manrique

Minuto30.com .- Lo que inició como un presunto caso de “justicia por mano propia” tras un supuesto acoso sexual en el transporte público, dio un giro inesperado para las autoridades en Medellín. Una pareja fue capturada y ahora deberá responder ante la Fiscalía por el homicidio de un hombre de 26 años, ocurrido en el barrio Manrique.

Los hechos se desencadenaron en la Carrera 28 con Calle 108, cuando patrullas de vigilancia interceptaron un bus de servicio público y observaron cómo descendían a un hombre gravemente herido con arma cortopunzante.

La versión inicial: El supuesto acoso

En el lugar, una mujer de 30 años abordó a los uniformados manifestando que el hombre lesionado le había realizado tocamientos en sus partes íntimas mientras se movilizaban en el vehículo. Según su primer relato, tres sujetos que presenciaron el acoso reaccionaron violentamente y lo atacaron con un arma blanca antes de huir.

La patrulla, priorizando la vida, trasladó de urgencia al lesionado a una clínica del norte de Medellín. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas —principalmente en órganos vitales— el hombre falleció poco después de ingresar al centro asistencial.

El giro dramático: Testigos desvirtuaron el relato

Mientras el hombre moría en la clínica, las labores de campo de la Policía en el sitio del bus revelaron una realidad distinta. Otros pasajeros y testigos presenciales desmintieron la versión de la mujer.

Según las nuevas declaraciones recogidas por los uniformados, la mujer y su acompañante (un hombre de 26 años) habrían sido los verdaderos agresores, y no terceros desconocidos como se planteó inicialmente. Ante las pruebas testimoniales y el registro realizado a los ocupantes del bus, la patrulla procedió a la captura inmediata de ambos.

Investigación en manos de la Fiscalía

Ahora, los investigadores deberán esclarecer si realmente existió el caso de acoso o si fue una coartada para justificar el ataque. La interceptación del bus y los registros realizados por la Policía fueron claves para detener a los presuntos responsables antes de que abandonaran la zona.

Este caso reabre el debate sobre la justicia por mano propia y la veracidad de las denuncias en momentos de alteración del orden público en el sistema de transporte.