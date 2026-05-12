Resumen: Morales es investigado por la Fiscalía bajo la acusación de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años durante su mandato presidencial y embarazarla

Justicia boliviana reactiva orden de captura contra Evo Morales por abuso de una menor, él pide «protección » a las CIDH

Minuto30.com .- El escenario judicial y político en Bolivia se tensa aún más. Un tribunal boliviano ratificó la situación de rebeldía y emitió nuevas órdenes de captura e impedimento de salida del país contra el expresidente Evo Morales, luego de que este no se presentara al inicio del juicio en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas.

Mientras el Ministerio Público delegó la ejecución del arresto a la Policía Nacional, el exmandatario denunció una persecución judicial y alertó a la comunidad internacional sobre supuestos planes de represión por parte del actual gobierno.

El proceso judicial contra Evo Moralesy la declaratoria de rebeldía

Morales es investigado por la Fiscalía bajo la acusación de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años durante su mandato presidencial y embarazarla. El exmandatario se encuentra buscado por la justicia desde octubre de 2024 por este caso y había sido declarado «en rebeldía» inicialmente en enero de 2025 al ausentarse de una audiencia de prisión preventiva.

El Ministerio Público informó este lunes que, ante la «inasistencia injustificada» al inicio del juicio, el Poder Judicial ratificó su estatus de rebelde. Al respecto, el fiscal a cargo, Tariq Gutiérrez, aclaró: «Ya no es atribución del Ministerio Público sino de la Policía Nacional cumplir con la orden de captura».

Actualmente, el expresidente se encuentra refugiado en la zona cocalera del Chapare, su histórico bastión político, donde es custodiado por miles de campesinos que montan guardias permanentes para impedir cualquier incursión de las autoridades policiales.

La postura de la defensa de Morales

El equipo legal del primer presidente indígena de Bolivia, encabezado por el abogado Wilfredo Chávez, justificó la inasistencia argumentando que ni el exmandatario ni sus defensores habían sido notificados formalmente.

Por su parte, Evo Morales se pronunció exigiendo un proceso transparente:

«No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren -con pruebas legales y reales- los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político», manifestó.

Denuncia ante la CIDH por nombramiento militar

Paralelo a su situación judicial, Morales utilizó su cuenta en la red social X este martes para lanzar una grave denuncia internacional. El exmandatario criticó duramente al gobierno de Rodrigo Paz por la reciente designación del General Rodolfo Montero Torrico como Viceministro de Seguridad Ciudadana.

En su mensaje, Morales expuso los siguientes argumentos:

Antecedentes: Señaló que Montero fue el comandante de la policía boliviana durante los hechos de Sacaba y Senkata (2019), los cuales dejaron un saldo de 22 muertos y 200 heridos bajo el régimen de Jeanine Áñez.

Informe GIEI: Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH-OEA calificó estos hechos como masacres y ejecuciones extrajudiciales, señalando a Montero como uno de los responsables en su informe de julio de 2021.

Advertencia: Morales aseguró que este nombramiento tiene el presunto objetivo de «ejecutar operativos de represión al pueblo boliviano que está protestando en las calles y caminos contra el gobierno autoritario».

Mensaje de Evo Morales