Después de que la Fiscalía imputara cargos por homicidio con dolo eventual al cantante Freddy Burbano, la familia de la joven Karen Molina Luna, quien falleció en el accidente, expresó que, aunque no volverán a verla, piden que el hecho no quede impune.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado nueve de julio, a las 3:40am, cuando la víctima mortal iba en un taxi hacia su casa, y el carro particular donde viajaba el artista lo embistió. La Fiscalía confirmó que el vehículo involucrado iba a exceso de velocidad y era conducido por Freddy Burbano, al parecer bajo los efectos del alcohol.

Deisy Luna madre de la joven de 21 años fallecida, dijo entre lágrimas: “Yo de verdad, de corazón, no por mi hija porque no me la van a devolver, pero si pido que se haga justicia. Ni siquiera la he visto como quedó”.

La joven murió en el lugar, ya que salió expulsada del taxi, mientras que el conductor y un joven que la acompañaban, se recuperan de las lesiones recibidas.

La madre reveló que su hija soñaba con algún día gerenciar un banco: “No tengo palabras. Yo no quiero que este crimen quede impune. Me arrebataron a mi hija. Ella tenía muchos sueños. Muchas cosas conmigo. Realmente le borraron esos sueños. El de arriba es el único que lo puede castigar. Era una niña excelente conmigo. Teníamos una relación de amigas. Era lo único mío, mío”.

Por su parte John Molina, hermano de la joven manifestó que los responsables deben pagar: “Que se responsabilice por la situación, porque mi hermana hasta ahora estaba comenzando a vivir. Era una niña. Para mí era una niña”, dijo también entre lágrimas durante una entrevista.

Freddy Burbano no aceptó los cargos

Testigos del hecho manifestaron que Freddy Burbano quiso evadir la responsabilidad, cambiándose a la silla del copiloto, pero esto ya fue descartado y las autoridades continúan con la investigación, mientras él no aceptó los cargos.