¿Cuánto tiempo por fuera de las canchas? Jürgen Klopp habló de la lesión de Luis Díaz

Luego de esperar los resultados de los exámenes médicos, este martes se conoció de forma oficial que Luis Díaz estará fuera del terreno de juego de seis a ocho semanas.

En medio de una rueda de prensa, de cara al partido frente a Rangers de Escocia, por la fecha 4 de la fase de grupos, Jürgen Klopp manifestó: “De seis a ocho semanas, ya veremos. Parece que se recupera rápido, pero ya veremos. Podría haber sido peor. No es genial, pero es la situación, y tenemos que lidiar con ella”.

Según su recuperación, el atacante de la Selección Colombia podría perderse diez partidos hasta mediados del otro mes, a los que se podrían sumar otros dos compromisos programados en diciembre. Entre tanto, su retorno en plenitud de condiciones físicas se podría dar para inicios del 2023.

Cabe mencionar que en lo corrido de la presente temporada, Díaz ha jugado 614 minutos en ocho partidos de Premier League, siete de ellos como titular, y ha anotado tres goles. Aparte de eso, ha participado en los tres duelos disputados del Liverpool en la fase de grupos de la Champions League y lleva un tanto en ese campeonato.

Estos son los partidos que se perdería Luis Díaz:

12 de octubre: Rangers vs. Liverpool – Champions League (fecha 4)

16 de octubre: Liverpool vs. Manchester City – Premier League (fecha 11)

19 de octubre: Liverpool vs. West Ham – Premier League (fecha 12)

22 de octubre: Nottingham Forest vs. Liverpool – Premier League (fecha 13)

26 de octubre: Ajax vs. Liverpool – Champions League (fecha 5)

29 de octubre: Liverpool vs. Leeds United – Premier League (fecha 14)

1 de noviembre: Liverpool vs. Napoli – Champions League (fecha 6)

6 de noviembre: Tottenham vs. Liverpool – Premier League (fecha 15)

9 de noviembre: Liverpool vs. Derby County – Copa de la Liga (dieciseisavos)

12 de noviembre: Liverpool vs. Southampton – Premier League (fecha 16)

26 de diciembre: Aston Villa vs. Liverpool – Premier League (fecha 17)

31 de diciembre: Liverpool vs. Leicester City – Premier League (fecha 18)

2 de enero: Brentford vs. Liverpool – Premier League (fecha 19).