Juntos podemos reconstruir los sueños de los habitantes de San Francisco, Itagüí

in

En la madrugada del viernes 25 de agosto una tragedia de esas que nunca queremos que sucedan marcó la vida de los habitantes del barrio San Francisco de Itagüí, muy cerca al barrio El Limonar de Medellín, un incendio de grandes proporciones consumió 17 viviendas, en uno de los asentamientos irregulares más grandes del Valle de Aburrá.

La principal hipótesis que se maneja respecto al siniestro es que debido a la cantidad de conexiones ilegales que hay en la zona, probablemente, se hizo un corto circuito y esto sumado a que en el lugar hay casas de madera, es zona de depósito de reciclaje y está rodeado de árboles, el incendio tuvo mayores dimensiones.

Aunque por fortuna, no se reporta pérdida de vidas humanas ni heridos de gravedad, pues las personas alcanzaron a evacuar cuando las llamas iniciaron la conflagración y las mascotas alcanzaron a ser rescatadas, no podemos decir lo mismo de tres cerditos y dos pavos que infortunadamente no pudieron ser rescatadas a tiempo y perecieron por las llamas.

Así las cosas, las pérdidas son en su mayoría materiales para las 17 familias víctimas del incendio, para las cuales movilizaron ayudas como arrendamiento temporal, mercados y otras ayudas humanitarias que se necesitan para solventar las necesidades de primera mano luego del incendio ocurrido.

Sin embargo, aunque la atención de la emergencia se dio con éxito, el hecho que quizás se pierde de vista es que la pérdida de las viviendas para las personas mucho más que lo material significa también la pérdida de un sueño, la perdida también de estar en su barrio y con su comunidad, y ese es el aspecto que quizás como sociedad a veces no vemos en las tragedias.

Por ello, quiero expresar toda mi solidaridad con el barrio, con las personas, especialmente con las afectadas, y extender una invitación para que desde lo humano nos sumemos a la reconstrucción de las afectaciones y devolverle a las personas la esperanza de un mejor porvenir.

Sigue al canal Opinión en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzVonCHgZWm8iSNTH44

Aquí más Columnas de Opinión