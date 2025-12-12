La emoción del fútbol profesional colombiano alcanza su punto culminante. Esta noche, a partir de las 8:00 p.m., el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima se enfrentarán en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el primer asalto de la gran final, buscando levantar la anhelada “Estrella de Diciembre”.

El equipo ‘Tiburón’ va por su undécima estrella, mientras que el conjunto ‘Pijao’ aspira a conseguir su cuarto título en la máxima categoría.

Este duelo encuentra a un Junior en franco ascenso, motivado por su reciente desempeño, y a un Tolima que se destaca por ser uno de los mejores locales del campeonato.

El ambiente en Barranquilla será inigualable. El Metropolitano registrará su tercer lleno absoluto del año, con más de 44 mil hinchas dispuestos a alentar al equipo local.

La afición barranquillera espera que su equipo logre la victoria esta noche, para “picar en punta” en la serie y quedar a un paso de la celebración.

¡Camino a la estrella de diciembre! Junior recibe a Tolima en el primer juego de la gran final

Sin duda, los locales parten como favoritos, tras superar el denominado “grupo de la muerte” en los cuadrangulares semifinales con tres puntos de ventaja.

El Junior dejó en el camino a históricos rivales como el DIM, Atlético Nacional y América de Cali, un grupo donde los equipos antioqueños eran inicialmente señalados como los favoritos.

Por su parte, el Deportes Tolima demostró su solidez al lograr su clasificación a la final de manera anticipada.

El conjunto de Ibagué ganó el pulso en su grupo, superando a Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe y Fortaleza.

El balón rodará en el Metropolitano desde las 8 de la noche.

