¡Camino a la estrella de diciembre! Junior recibe a Tolima en el primer juego de la gran final

    Junior y Tolima inician la final por la Estrella de Diciembre en el Metropolitano, buscando ventaja crucial ante 44 mil hinchas. Foto: Junior FC
    Resumen: Junior de Barranquilla y Deportes Tolima disputan esta noche, a las 8:00 p.m. en el Metropolitano, el partido de ida de la gran final del Fútbol Profesional Colombiano. El encuentro se jugará ante un lleno absoluto de más de 44 mil hinchas que apoyan al Junior, el cual busca su estrella número 11 tras superar el "grupo de la muerte" (DIM, Nacional, América), mientras que el Tolima va por su cuarta corona, llegando clasificado anticipadamente tras dominar su grupo (Bucaramanga, Santa Fe, Fortaleza) y destacándose como un gran visitante.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La emoción del fútbol profesional colombiano alcanza su punto culminante. Esta noche, a partir de las 8:00 p.m., el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima se enfrentarán en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el primer asalto de la gran final, buscando levantar la anhelada “Estrella de Diciembre”.

    El equipo ‘Tiburón’ va por su undécima estrella, mientras que el conjunto ‘Pijao’ aspira a conseguir su cuarto título en la máxima categoría.

    Este duelo encuentra a un Junior en franco ascenso, motivado por su reciente desempeño, y a un Tolima que se destaca por ser uno de los mejores locales del campeonato.

    El ambiente en Barranquilla será inigualable. El Metropolitano registrará su tercer lleno absoluto del año, con más de 44 mil hinchas dispuestos a alentar al equipo local.

    La afición barranquillera espera que su equipo logre la victoria esta noche, para “picar en punta” en la serie y quedar a un paso de la celebración.

    Sin duda, los locales parten como favoritos, tras superar el denominado “grupo de la muerte” en los cuadrangulares semifinales con tres puntos de ventaja.

    El Junior dejó en el camino a históricos rivales como el DIM, Atlético Nacional y América de Cali, un grupo donde los equipos antioqueños eran inicialmente señalados como los favoritos.

    Por su parte, el Deportes Tolima demostró su solidez al lograr su clasificación a la final de manera anticipada.

    El conjunto de Ibagué ganó el pulso en su grupo, superando a Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe y Fortaleza.

    El balón rodará en el Metropolitano desde las 8 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

