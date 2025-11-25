Minuto30
    A hoy, Junior contra Tolima sería la final de la Liga: Empieza la tercera fecha y así va la tabla
    Junior y Deportes Tolima lideran sus grupos al iniciar la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Foto. Deportes Tolima
    Resumen: La tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay arranca hoy, 25 de noviembre, con Junior (Grupo A, 4 puntos) y Deportes Tolima (Grupo B, 4 puntos y el "punto invisible") como líderes actuales, perfilándose a una posible final. El Grupo A está muy apretado con Nacional también con 4 puntos, mientras que en el B, Tolima y Bucaramanga están empatados en la cima. La jornada comienza con el crucial Santa Fe vs. Tolima; el miércoles jugarán Bucaramanga vs. Fortaleza y el partido cumbre Nacional vs. Junior; y cerrará el jueves con el encuentro América de Cali vs. DIM.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Este martes, 25 de noviembre arranca la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, con dos equipos en punta, Junior por el grupo A y Deportes Tolima por el B.

    Jugadas las dos primeras fechas, Junior está liderando el llamado grupo A, con 4 puntos y más goles a favor marcados, dos en total.

    Atlético Nacional, en ese grupo, es segundo, con los mismos puntos de Junior, pero con un solo gol a favor.

    En este grupo, América de Cali y el DIM, con un punto cada uno, están en el fondo de la tabla de clasificación.

    Por los lados del grupo B, Deportes Tolima tiene los mismos puntos y goles a favor que Atlético Bucaramanga.

    Igualado en todos, Tolima lidera el B, gracias a que es el dueño de la ventaja deportiva o lo que para muchos es el punto invisible.

    En ese mismo grupo, Independiente Santa Fe es tercero con tres puntos y finalmente Fortaleza es último sin puntos.

    A hoy, Junior contra Tolima sería la final de la Liga: Empieza la tercera fecha y así va la tabla

    La fecha 3 de los cuadrangulares, comienza con el partido del grupo B entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima en el estadio El Campín.

    Este partido es clave teniendo en cuenta que Tolima, con 4 puntos es dueño del punto invisible y una victoria suya lo perfilaría como finalista.

    Por su parte, Independiente Santa Fe buscará tres puntos que les permita asumir la parte alta de la tabla de posiciones.

    La tercera fecha de los cuadrangulares semifinales continúa este miércoles con el otro juego del grupo B y uno del grupo A.

    Desde las 6:30 de la tarde, Atlético Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, recibirá a Fortaleza.

    Finalmente, este miércoles partidazo en el estadio Ditaires de Itagüí en donde Atlético Nacional recibirá al Junior de Barranquilla.

    En el Ditaires, se enfrentarán los líderes del grupo A, por lo que una victoria dejaría líder solitario al que lo gane.

    Finalmente el jueves 27 de noviembre, América de Cali recibirá al DIM desde las 7:30 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

