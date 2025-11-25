Este martes, 25 de noviembre arranca la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, con dos equipos en punta, Junior por el grupo A y Deportes Tolima por el B.

Jugadas las dos primeras fechas, Junior está liderando el llamado grupo A, con 4 puntos y más goles a favor marcados, dos en total.

Atlético Nacional, en ese grupo, es segundo, con los mismos puntos de Junior, pero con un solo gol a favor.

En este grupo, América de Cali y el DIM, con un punto cada uno, están en el fondo de la tabla de clasificación.

Por los lados del grupo B, Deportes Tolima tiene los mismos puntos y goles a favor que Atlético Bucaramanga.

Igualado en todos, Tolima lidera el B, gracias a que es el dueño de la ventaja deportiva o lo que para muchos es el punto invisible.

En ese mismo grupo, Independiente Santa Fe es tercero con tres puntos y finalmente Fortaleza es último sin puntos.

A hoy, Junior contra Tolima sería la final de la Liga: Empieza la tercera fecha y así va la tabla

La fecha 3 de los cuadrangulares, comienza con el partido del grupo B entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima en el estadio El Campín.

Este partido es clave teniendo en cuenta que Tolima, con 4 puntos es dueño del punto invisible y una victoria suya lo perfilaría como finalista.

Por su parte, Independiente Santa Fe buscará tres puntos que les permita asumir la parte alta de la tabla de posiciones.

La tercera fecha de los cuadrangulares semifinales continúa este miércoles con el otro juego del grupo B y uno del grupo A.

Desde las 6:30 de la tarde, Atlético Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, recibirá a Fortaleza.

Finalmente, este miércoles partidazo en el estadio Ditaires de Itagüí en donde Atlético Nacional recibirá al Junior de Barranquilla.

En el Ditaires, se enfrentarán los líderes del grupo A, por lo que una victoria dejaría líder solitario al que lo gane.

Finalmente el jueves 27 de noviembre, América de Cali recibirá al DIM desde las 7:30 de la noche.

