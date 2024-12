«Equipo lleno de viejos»: Así califican en Chile a Junior, rival de Colo Colo en la Libertadores

La Conmebol, mediante sorteo, definió las llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores en la que Junior de Barranquilla es el único representante colombiano jugará contra Colo Colo.

El sorteo, para los barranquilleros fue bueno por el rival que les tocó, pero lo mismo piensan en Chile.

En Chile, de donde es el equipo que será rival del cuadro tiburón, están felices con el rival que les tocó, pues ven al equipo de Arturo Reyes como un rival fácil.

Los periodistas chilenos le han hecho eco a esa sensación de que les tocó un rival fácil. Varios calificaron al Junior como un ‘equipo lleno de viejos’.

Los rivales del Junior, llegaron a esta fase de la Libertadores como uno de los peores segundos, sin embargo, lo que motiva a la hinchada tiburona.

Es decir, después del sorteo, tanto en Chile, como en Colombia celebraron el rival, será el partido el que defina cuál termina siendo el mejor.

Junior contra Colo Colo la llave de la Libertadores

Los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Los partidos de ida se disputarán la semana del 14 de agosto.

En ese mismo sentido, los compromisos de vuelta se disputarán en la semana del 21 de agosto.

En septiembre, entre el 18 y el 25 tendrán lugar los cuartos de final y en octubre entre el 23 y el 30 las semifinales.

Buenos Aires será la sede de la gran final el próximo 30 de noviembre.

Así quedaron las llaves

San Lorenzo vs. Atlético Mineiro

2°c vs. Fluminense

Talleres vs. River Plate

Colo-Colo vs. Junior

Nacional vs. Sao Paulo

Botafogo vs. Palmeiras

Peñarol vs. 1°c

Flamengo vs. Bolívar

